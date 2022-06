BR24 Sport: Ungarn - Deutschland in der Radio-Livereportage

In der dritten Nations-League-Partie gastiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Ungarn. Bundestrainer Hansi Flick möchte dort unbedingt gewinnen. BR24 Sport überträgt den Klassiker in der Radio-Livereportage am Samstag ab 20.45 Uhr.