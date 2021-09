BR24 Sport-Reporter Khalil: "Nagelsmann ist angekommen"

Sonderlob für Sané und Musiala

Auch die Spieler scheinen sich unter Nagelsmann wohl zu fühlen, sagt Khalil. Besonders bei zwei Akteuren erkennt er eine positive Entwicklung. Zum einen bei Leroy Sané, der zuletzt stark in der Kritik stand und beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln sogar von den eigenen Fans ausgebuht wurde. Bei der Nationalmannschaft hat Sané zuletzt gute Leistungen gezeigt und diese mit dem Tor gegen Leipzig nun auch im Verein bestätigt. Zum anderen gefällt dem BR-Reporter die Entwicklung von Jamal Musiala. "Nagelsmann vertraut, Nagelsmann baut auf. Jamal Musiala geht bei ihm noch viel mehr auf als unter Hansi Flick", so Khalil.

Der 18-Jährige Youngster kann sich nach seinem Tor und der Vorbereitung für Sanés Treffer gegen Leipzig vor Lob kaum retten. Auch Nagelsmann und Thomas Müller stellten das Potenzial und Können von Musiala heraus. "Ich habe schon viele Nachwuchsspieler gehabt, aber er ist außergewöhnlich. Was seine Fähigkeiten, aber auch was seine Charakterzüge angeht", sagte der Bayern-Trainer nach dem Leipzig-Spiel gegenüber Sky. Wenn diese Entwicklung so weiter geht, könnte der junge offensive Mittelfeldspier schon bald auf einen Stammplatz beim Rekordmeister hoffen.