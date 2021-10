BR24 Sport: Nordmazedonien-Deutschland | Radio-Livereportage

Deutschland will sich mit in Nordmazedonien für die peinliche 1:2-Niederlage im Hinspiel revanchieren und vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren. Das Spiel in Nordmazedonien am Montagabend (11. Oktober) in der Radio-Livereportage. Anstoß in Skopje ist um 20.45 Uhr.