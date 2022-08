LIVE am 27.08.2022

Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > BR24 Sport live |Viktoria Köln - TSV 1860| BR Fernsehen & Stream

BR24 Sport live |Viktoria Köln - TSV 1860| BR Fernsehen & Stream

Der TSV 1860 thront nach fünf Siegen in Folge an der Tabellenspitze der 3. Liga. Am Samstag sollen gegen Viktoria Köln die nächsten Punkte für den anvisierten Aufstieg eingefahren werden. BR24 Sport überträgt die Partie live in BR Fernsehen & Stream.