BR24 Sport live: VfL Osnabrück – TSV 1860 München

Der Knoten scheint geplatzt zu sein beim TSV 1860 München. Nach sieben sieglosen Spielen in Folge in der 3. Liga gelang zuerst der Überraschungserfolg im DFB-Pokal gegen Schalke 04 gefolgt von einem 6:0-Kantersieg gegen den SC Freiburg II. Jetzt steht mit dem VfL Osnabrück ein starker Gegner auf dem Programm. Doch zuletzt hatte Osnabrück zu Hause im Stadion an der Bremer Brücke seine Probleme. Aus den vergangenen vier Heimspielen holte die Mannschaft nur einen Punkt.

Trainer Michael Köllner hofft, beim Tabellenzweiten den Auswärtssieg der Saison zu holen: "An der Bremer Brücke zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Dort wird von uns alles gefordert. Wenn wir an die Leistungen des Schalke- und des Freiburg-Spiels anknüpfen können, dann haben wir erneut gute Chancen auf ein positives Ergebnis. Wir werden alles dafür tun, die Fans der Löwen auch in den nächsten Wochen und Monaten glücklich zu machen", sagte Köllner in einem Interview mit dfb.de.

1860 muss in Osnabrück punkten

Glücklich wären die Fans vor allen Dingen, wenn die Chance auf einen Aufstieg nicht schon im November verspielt wäre. Dazu darf 1860 gegen Osnabrück nicht verlieren. Eine Niederlage würde Zehn Punkte Rückstand auf Platz zwei bedeuten. Die restlichen Partien der 3. Liga können Sie im BR24-Livecenter verfolgen.

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem Zusammenfassungen der Partie des 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen in der 2. Bundesliga, von Türkgücü München gegen Viktoria Köln aus der 3. Liga sowie Wacker Burghausen gegen die SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern.