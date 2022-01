BR24 Sport live: Türkgücü - TSV 1860 im BR Fernsehen und Stream

Nach dem DFB-Pokal-Aus des TSV 1860 München am Dienstag gegen Karlsruhe wartet mit Türkgücü München in der Liga ein schwerer Gegner. Im Lokalderby des Tabellen-17. Türkgücü gegen die neuntplatzierten Löwen brauchen beide Seiten dringend die drei Punkte. In der Liga ist 1860 seit vier Spielen ungeschlagen, Türkgücü holte in vier Spielen zuletzt nur drei Punkte. Für Aufschwung soll nun der neue Trainer Andreas Heraf sorgen.

Live im BR Fernsehen und im Stream, danach in der Mediathek

Das BR Fernsehen zeigt die Partie am Samstag (22.1.2022) ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler, Kommentator ist Lukas Schönmüller, Studiogast und Co-Kommentator der ehemalige Löwen-Profi Manfred Bender. Die Interviews im Stadion führt Dominik Vischer. Auch in der BR Mediathek ist das Spiel live zu sehen und im Anschluss noch bis 29. Januar 2022 abrufbar.

Mehr Fußball: 2. Bundesliga und Interviews

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem einen Rückblick auf die Zweitligapartie vom Freitag des 1. FC Nürnberg bei Fortuna Düsseldorf. Zudem gibt es Interviews mit Vertretern beider Vereine.