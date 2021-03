BR24 Sport Live: Rumänien - Deutschland in der Radio-Reportage

Mit Island, Nordmazedonien, Liechtenstein, Armenien und Rumänien hat die DFB-Auswahl eine lösbare Qualifikationsgruppe für die WM 2024 in Katar erwischt. Nach dem Auftakt gegen Island steht am Sonntag das Duell in Rumänien auf dem Programm.

Die Osteuropäer sind freilich längst nicht mehr so stark einzuschätzen wie in ihrer Hochzeit Ende der 1990er Jahre. In ihrer EM-Qualifikationsgruppe für die EM 2021 belegten die Rumänen hinter Spanien, Schweden und Norwegen nur Platz vier in der Gruppe. Siege gelangen dem Team von Trainer Mirel Rădoi dort lediglich gegen die Färöer Inseln und Malta.