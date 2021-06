vor 30 Minuten

BR24 Sport: Radio-Livereportage England - Deutschland

Schafft das DFB-Team den Einzug in das EM-Viertelfinale? Dafür muss sich die Elf von Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag (29.6.2021) in Wembley gegen England durchsetzen.. Verfolgen Sie das Achtelfinale ab 18.00 Uhr in der Radio-Livereportage!