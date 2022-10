BR24 Sport live: Osnabrück - TSV 1860 im BR Fernsehen und Stream

Nach der Niederlage gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Spieltag prophezeien viele einen weiteren Horror-Herbst. Denn schwächelnde Löwen im Herbst kennt man bereits aus den Vorjahren: Jeweils im Nachsommer verspielten die Sechzger in den vergangenen drei Spielzeiten den Aufstieg. Für den Trainer ist dies aber kein Thema. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Zwölfter sind und zum Zweiten fahren. Nicht anders herum", betonte Köllner. Beim kommenden Gegner Osnabrück wird Mentalität gefragt sein. Die Lila-Weißen spielen eine mittelmäßige Saison, überzeugen aber mit ihrer Offensiv-Stärke. "Da müssen wir defensiv einen richtig guten Job machen", so Köllner.

Verletzungssorgen bei 1860

Die personelle Lage trübt die ohnehin schon keineswegs euphorische Stimmung. Neu im Lazarett ist Milos Cocic, der sich in der Trainingseinheit vor der Pressekonferenz verletzt hatte. "Fällt wohl länger aus", so Köllner. Mitunter nicht an Bord sind Fabian Greilinger (Bauchmuskelverletzung) und Daniel Wein (Adduktoren Probleme), sowie Langzeitverletzter Marcel Bär. Auch für Kapitän Stefan Lex könnte es eng werden, da "er nicht bei hundert Prozent ist." Positiver sieht es bei Quirin Moll und Leandro Morgalla aus. Sie könnten am Wochenende wieder eine Option sein.

Die Ausgangslage vor dem Wochenende ist klar. Um die Aufstiegsträume in diesem Jahr endlich in die Tat umzusetzen, muss dringend etwas Zählbares her. Am besten natürlich ein Sieg. Geschieht das nicht, wird es schnell ungemütlich in Giesing. Von einem goldenen Herbst bleibt dann nur zu träumen.