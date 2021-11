BR24 Sport live: Nach Corona-Fall - wie geht es weiter beim DFB?

Bayern-Spieler Niklas Süle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der DFB sagte das am Dienstagvormittag geplante Teamtraining der Nationalmannschaft kurzfristig ab, stattdessen wurde eine individuelle Einheit im Hotel angesetzt. Das vorletzte WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24 Sport) in Wolfsburg gegen Liechtenstein ist aktuell nicht in Gefahr.

Wie die aktuelle Situation in der Nationalmannschaft ist, erklären DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Teamarzt Dr. Tim Meyer auf einer Pressekonferenz ab 13 Uhr!