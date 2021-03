LIVE am 06.03.2021

vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

BR24 Sport live: MSV Duisburg - TSV 1860 München

Am 27. Spieltag der 3. Liga tritt der TSV 1860 München beim Tabellen-14. MSV Duisburg an. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag live im BR Fernsehen und im Livestream.