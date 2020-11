BR24 Sport live am Donnerstag: Damen-Parallelslalom in Lech/Zürs

Männer fahren am Freitag - DSV-Team ohne Strasser

Bei den Herren gehen am Freitag (17.50 Uhr) Stefan Luitz, Alexander Schmid, Fabian Gratz und Sebastian Holzmann an den Start. In den nächsten Tagen soll laut Bundestrainer Christian Schwaiger entschieden werden, ob noch ein fünfter Athlet dazukommt. Vorerst nicht nominiert wurde Linus Straßer, der beim Parallel-Slalom in Stockholm 2017 seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte.