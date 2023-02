BR24-Sport live: Die Eröffnungsfeier der Alpinen Ski-WM

Am 5. Februar wird die Alpine Ski-WM in Courchevel/Méribel eröffnet. Es sind die 47. Weltmeisterschaften. BR24-Sport zeigt die feierliche Eröffnungszeremonie am Sonntag im Livestream. Ab 18:00 Uhr begrüßt Sie ihr Kommentator André Siems.

Knapp zwei Wochen lange stürzen sich die Athletinnen und Athleten auf die Piste und kämpfen um Medaillen. Erstes Event wird die alpine Kombination der Frauen am Montag (6. Februar) sein. Mit dem Slalom der Männer enden die Wettkämpfe am 19. Februar.

Deutsche Medaillenchancen vor allem im Slalom

Während der Deutsche Skiverband (DSV) bei der letzten Weltmeisterschaft vier Medaillen feiern konnte, ist diesmal laut DSV-Direktor Wolfgang Maier zweimal Edelmetall das Ziel.

Am ehesten könnte das im Slalom klappen. Sowohl Linus Straßer als auch Lena Dürr fahren in dieser Saison in ihrer Disziplin vorne mit und sind Top-Kandidaten auf eine Medaille. Auch Abfahrerin Kira Weidle landete in dieser Saison schon zweimal auf dem Podium.