BR24 Sport live: Bayerischer Landespokal TSV 1860 - Ingolstadt

Die vier Drittligisten TSV 1860 München, FC Ingolstadt, Türkgücü München und SpVgg Unterhaching (der FC Bayern München II nimmt als zweite Mannschaft am Bayerischen Landespokal nicht teil) treffen in dieser Woche in zwei direkten Duellen aufeinander. Die beiden Sieger spielen dann am Dienstag, 30. März, um einen Platz im Landes-Pokal-Viertelfinale gegen die Amateure mit dem Fernziel Toto-Pokalsieg und Teilnahme an der 1. Hauptrunde des finanziell lukrativen DFB-Pokals.

Zwei Wege in die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde

Bereits am Mittwoch treffen Türkgücü München und die SpVgg Unterhaching aufeinander. Am Samstag kommt es im Grünwalder Stadion zum Duell der Löwen mit dem FC Ingolstadt. Während die Schanzer als Tabellendritter der 3. Liga noch auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga hoffen und damit die DFB-Pokalteilnahme ziemlich sicher haben dürften (die Erst- bis Viertplatzierten der 3. Liga sind automatisch qualifiziert), müssen die Löwen als Tabellenvierte aktuell um einen Platz im DFB-Pokal bangen.