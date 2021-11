BR24 Sport: FC Bayern München – VfL Wolfsburg im BR Fernsehen

Es ist der Klassiker des Frauen-Fußballs: Wenn der FC Bayern München am Samstag, 13. November 2021, in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg trifft, ist es das Duell des amtierenden Meisters gegen den Pokalsieger. Die letzten neun Meisterschaften machten diese beiden unter sich aus. Und in der aktuellen Tabelle stehen sie schon wieder auf den Plätzen eins uns zwei. In der Bundesliga sind die Münchnerinnen gegen den VfL zwar seit sechs Spielen ungeschlagen, dafür verloren sie im Pokal die letzten sieben Duelle.

Live im BR Fernsehen und im Stream, danach in der Mediathek

Das BR Fernsehen zeigt die Partie ab 14.00 Uhr live, zu sehen auch im Stream auf BR24 Sport. Moderiert wird die Übertragung vom FC Bayern Campus von Julia Büchler, Kommentator ist Bernd Schmelzer. Auch in der BR Mediathek ist das Spiel live zu sehen und im Anschluss noch bis 20. November 2021 abrufbar.

Halbzeitschmankerl aus der Sportwelt

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem einen Ausblick auf das letzte WM-Qualifikationsspiel der deutschen Herren-Nationalmannschaft in Armenien sowie Zusammenfassungen der Partie der SpVgg Unterhaching gegen den 1. FC Nürnberg II aus der Regionalliga Bayern und von der Eishockey-Olympiaqualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Füssen gegen Italien.