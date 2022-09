> Sport > BR24 Sport: England - Deutschland in der Radio-Livereportage

Zum Abschluss der Nations League-Gruppenphase tritt die DFB-Elf gegen England an. BR24 Sport überträgt das Spiel aus London am Montag, den 26. September, ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage.