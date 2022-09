> Sport > BR24 Sport: Deutschland - Ungarn in der Radio-Livereportage

In der fünften Nations-League-Partie empfängt Deutschland Tabellenführer Ungarn. BR24 Sport überträgt das Spiel aus Leipzig am Freitag, 23. September, ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage. Ihre Reporter sind Julia Metzner und Philipp Hofmeister.