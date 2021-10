BR24 Sport: Deutschland-Rumänien in der Radio-Livereportage

Deutschland will sich mit zwei Siegen gegen Rumänien und drei später in Nordmazedonien vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren. Das Spiel gegen Rumänien am Freitagabend in der Radio-Livereportage. Anstoß in Hamburg ist um 20.45 Uhr.

Deutschland - Rumänien, die Aufstellung

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/29/26) - J. Hofmann (Bor. Mönchengladbach/29/7), Süle (Bayern München/26/36), Rüdiger (FC Chelsea/28/48), Kehrer (Paris Saint-Germain/25/13) - Kimmich (Bayern München/26/63), Goretzka (Bayern München/26/39) - Gnabry (Bayern München/26/30), Reus (Borussia Dortmund/32/47), L. Sané (Bayern München/25/38) - Werner (FC Chelsea/25/46)

Rumänien: Nita (Sparta Prag/34/10) - Ratiu (SD Huesca/23/3), Rus (Mol Fehérvár FC/25/9), Chiriches (Sassuolo Calcio/31/68), Burca (CFR Cluj/28/7), Tosca (Gaziantep FK/29/27) - Hagi (Glasgow Rangers/22/21), Stanciu (Slavia Prag/28/51), R. Marin (Cagliari Calcio/25/34), Mihaila (Parma Calcio/21/4) - Puscas (FC Reading/25/24)

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)