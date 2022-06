Deutschland - Italien | 20.45 Uhr | Radio-Livereportage

Die DFB-Auswahl steht zum Abschluss ihres Viererblocks in der Nations League vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Es sollte schon ein Sieg sein, meint nicht nur der Bundestrainer. An diesem Dienstag (20.45 Uhr) soll im Rückspiel gegen Europameister Italien der erste Erfolg nach drei 1:1-Ergebnissen in Serie gelingen.

Deutschland - Italien | 14.6.22, 20.45 Uhr | Radio-Livereportage

Das Spiel in der Radio-Livereportage

Verfolgen Sie den Klassiker ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage von BR24 Sport. Ihre Reporter sind Philipp Hofmeister und Armin Lehmann.