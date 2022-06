BR24 Sport: Deutschland - England in der Radio-Livereportage

Der Klassiker gegen England ist der nächste Härtetest für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Flick wechselt auf sieben Positionen

Bundestrainer Hansi Flick baut seine Formation auf sieben Positionen um: In der Startelf in der Münchner Arena stehen in Kapitän Manuel Neuer im Tor, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich und Thomas Müller nur vier Profis, die auch beim 1:1 am vergangenen Samstag gegen Italien begonnen hatten.

Neu auf den Außenverteidigerpositionen rücken Lukas Klostermann und David Raum in die DFB-Auswahl. In der Innenverteidigung spielt Nico Schlotterbeck anstelle von Niklas Süle. England-Profi Ilkay Gündogan von Manchester City ersetzt im zentralen Mittelfeld Leon Goretzka. Neben Müller sollen Jonas Hofmann und Jamal Musiala sowie Kai Havertz als zentraler Stürmer die Offensive beleben.

Deutschland - England in München:

Deutschland: 1 Neuer/Bayern München (36 Jahre/111 Länderspiele) - 16 Klostermann/RB Leipzig (25/17), 23 Schlotterbeck/SC Freiburg (22/3), 2 Rüdiger/FC Chelsea (29/52), 3 Raum/TSG Hoffenheim (24/7) - 6 Kimmich/Bayern München (27/66), 21 Gündogan/Manchester City (31/58) - 18 Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/12), 13 Müller/Bayern München (32/114), 14 Musiala/Bayern München (19/13) - 7 Havertz/FC Chelsea (22/27). - Trainer: Flick

England: 1 Pickford/FC Everton (28 Jahre/45 Länderspiele) - 2 Walker/Manchester City (32/67), 6 Maguire/Manchester United (29/44), 5 John Stones/Manchester City (28/2), 3 Trippier/Newcastle United (31/36) - 8 Phillips/Leeds United (26/21), 4 Rice/West Ham United (23/31) - 11 Mount/FC Chelsea (23/29) - 10 Sterling/Manchester City (27/75), 9 Kane/Tottenham Hotspur (28/71), 7 Saka/FC Arsenal (20/16). - Trainer: Southgate

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Zuschauer: 69.000 (in München)

Nach dem Europameister bekommt es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem EM-Zweiten zu tun. Das englische Team sei ein "harter Brocken", sagte Bundestrainer Hansi Flick. Beide Mannschaften werden vor dem Anpfiff ein Zeichen setzen. Erwartet werden in der Münchner Arena über 69.000 Zuschauer.

Das Spiel in der Radio-Livereportage

Verfolgen Sie den Klassiker in der Radio-Livereportage von BR24 Sport. Ihre Reporter sind sind Julia Metzner und Michael Augustin.