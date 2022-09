BR24 Sport: Budivelnyk - Bamberg im Livestream

Budivelnyk qualifizierte sich durch ein 87:51 gegen den schwedischen Titelträger Norrkoping Dolphins deutlich durch und sicherte sich somit den Halbfinaleinzug. Gewinnen die Oberfranken das Halbfinale gegen die Ukrainer, dann geht es am Sonntag im alles entscheidenden Finale um den Einzug in die Gruppenphase.

Letzte Saison verlor Brose Bamberg beim Qualifikationsturnier für die Champions-League-Gruppenphase in Tallinn ihr Halbfinale gegen Juventus Utena aus Litauen. Dieses Jahr soll das in Lissabon besser laufen.

Bambergs Spieler Patrick Heckmann weiß, was von der Mannschaft erwartet wird: "Wir wissen alle, dass die Champions-League-Quali ein Must ein. Das ist unser erstes Ziel. Was dann noch kommt - schauen wir mal."

BR24 Sport überträgt das Halbfinale gegen Budivelnyk am Freitag, 23. September, ab 19 Uhr im Livestream. Sollte Bamberg gewinnen, zeigen wir am Sonntag auch das Finale ab 18 Uhr im Stream.