BR24 Sport: Bogenschützen-EM am 11. und 12. Juni im Livestream

Vom 6. bis 12. Juni 2022 findet die Bogen-Europameisterschaft in München statt. Die Qualifikation der EM wird auf der Olympiaschießanlage in München-Garching ausgetragen. Die Finals mit dem nicht-olympischen Compound- und dem olympischen Recurve-Bogen finden am 11. und 12. Juni auf der Theresienwiese statt - diese Wettkämpfe überträgt BR24 Sport ab 10 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Erich Wartusch.

Crème de la crème der Bogenschützen am Start

Bis auf die Sportler aus Russland und Belarus ist bei der EM alles am Start, was in Europa Rang und Namen hat, darunter auch Olympiasieger Mete Gazoz. Nach Gold in Tokio will der Türke auch in München ganz oben auf dem Treppchen stehen. Doch die Konkurrenz ist mit dem Olympia-Zweite Mauro Nespoli (Italien) oder dem Weltranglisten-Sechsten Miguel Alvarino Garcia aus Spanien hart. Im Frauenbereich sind vor allem Titelverteidigerin Lisa Barbelin (Frankreich) und Bryony Pitman (Großbritannien) zu nennen.

Auch im nicht-olympischen Compoundbogen wird die Crème de la Crème in München zu bewundern sein: Bei den Männern sind mit Mike Schlösser (Niederlande), Mathias Fullerton (Dänemark) und Jena Philippe Boulch die Nummer eins, zwei und drei der aktuellen Weltrangliste ebenso dabei wie der letztjährige Weltmeister Nico Wiener (Österreich). Und bei den Frauen dürften Tanja Gellenthien (Dänemark) und Ella Gibson (Großbritannien) als die Nummer zwei und vier der Weltrangliste zu beachten sein.

Insgesamt starten in München 295 Schützen aus 43 Nationen. Darunter sind auch vier Para-Sportler, die aus dem Rollstuhl oder mit Sitzhilfe schießen.

Das deutsche Team für die "EM dahoam"

Recurve: Charline Schwarz (BS Feucht), Katharina Bauer (BSG Raubling), Michelle Kroppen (SV GutsMuths Jena/BSG Ebersberg), Moritz Wieser (FSG Tacherting), Florian Unruh (SSC Fockbek/SV Dauelsen) und Jonathan Vetter (SGi Ditzingen/SGi Welzheim)

Compound: Julia Böhnke (TV Meßkirch), Carolin Landesfeind (SV Böddiger), Franziska Göppel (TSV Wassertrüdingen), Sebastian Hamdorf (TV Meßkirch), Leon Hollas (Dresdner Bogenschützenverein) und Henning Lüpkemann (TV Meßkirch)