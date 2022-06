BR24 Sport: Beach-Masters in Mühldorf im Livestream |26.6.

Nach Ebersberg zeigt BR24 Sport am Sonntag, 26. Juni (Start 14 Uhr) das BVV Beach Masters der Kategorie 1 in Mühldorf am Inn im Livestream. Bei dieser Turnierserie sammeln die Teams Punkte, um sich für die bayerische Beachvolleyball Meisterschaft 2022 zu qualifizieren.

"Beachvolleyball ist ein sehr attraktiver Sport. Das Niveau in Bayern ist seit jeher sehr hoch. Daher freuen wir uns, dass wir diese spektakuläre Sportart im Jahr der European Championships in München wieder in unserem Programm haben können“, so Steffen Lunkenheimer, der Leiter der Sportredaktion beim BR.

BVV-Masters-Finale im Livestream bei BR24 Sport

Bei den Turnieren sammeln die Teams Punkte, um sich für die bayerische Beachvolleyball Meisterschaft 2022 zu qualifizieren. Diese wird am 27./28. August auf der Beachvolleyball-Anlage des Zentralen Hochschulsports in München ausgetragen und wird ebenfalls im Livestream bei BR24 Sport zu sehen sein.