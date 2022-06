BR24 Sport: Beach-Masters in Ebersberg im Livestream |19.6.

Nach zwei Jahren Pause kehrt das BVV Beach Masters nach Ebersberg zurück. Am Sonntag, 19. Juni, ab 10 Uhr, überträgt BR24 Sport das Event im Livestream. Ihr Kommentator ist Edgar Endres.

Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Bei den Herren geht unter anderem Lokalmatador Fabian Wagner wieder auf den Sand. Gemeinsam mit Tim Noack möchte er die Top-Favoriten so lange wie möglich ärgern.

Gute Chancen ganz vorne im Tableau zu landen haben aus Bayern die amtierenden Bayerischen Meister Benedikt Doranth/Julius Höfer (TSV Grafing) sowie Kim Huber/Daniel Kirchner (Beach4U) und Yannic Beck/Florian Schweikart (Beach4U).

Bei den Frauen darf man weiter Altmeisterin Michaela Henry gemeinsam mit Agata Leiner vom SV Lohhof zu den Favoriten zählen. Gespannt darf man auch sein, wie sich die Youngster im Feld, wie etwa Alena Pauker/Kim Prade (DVJ-Wildcard) und Annika Berndt/Janne Uhl (Ausrichter-Wildcard) schlagen werden.

BVV Beachvolleyball Masters Tour

Das BVV Beach Masters in Ebersberg ist eines von zwei Turnieren der Kategorie 1+ auf der BVV Beachvolleyball Masters-Tour. Das zweite findet am 16./17. Juli in Kempten im Allgäu statt.

Außerdem gibt es im Rahmen der Tour noch das BVV Beach Masters der Kategorie 1 in Mühldorf (25./26. Juni/BR24 Sport berichtet im Livestream) und zehn weitere BVV Beach Masters der Kategorie 2, sowie zahlreiche BVV Beach Cups.

Bei all diesen Turnieren sammeln die Teams Punkte, um sich für die bayerische Beachvolleyball Meisterschaft 2022 zu qualifizieren. Diese wird am 27./28. August (Livestream BR24 Sport) auf der Beachvolleyball-Anlage des Zentralen Hochschulsports in München ausgetragen.