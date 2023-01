BR24 Sport: Bayreuth - Ingolstadt im BR Fernsehen und Stream

Das neue Jahr ging mit einem Kaltstart los: Der FC Ingolstadt 04 hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Da kommt der Tabellenvorletzte vermutlich gerade recht. Am Samstag, den 28. Januar, gastieren die Ingolstädter bei der SpVgg Bayreuth. Doch die SpVgg zeigte sich zuletzt heimstark, bezwang noch im vergangenen Jahr unter anderem den TSV 1860 München und nun im Jahr 2023 Borussia Dortmund II.

Zudem wird die SpVgg Bayreuth hoch motiviert in die Partie am Samstagnachmittag ab 14 Uhr gehen, schließlich ist es für sie das zweite Derby gegen die Ingolstädter in dieser Saison, nach dem 0:1 zum Saisonstart soll nun ein Erfolg her für die Oberfranken, die nach ihrem Aufstieg im Vorjahr weiter in Abstiegsgefahr schweben.