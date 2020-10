BR24 Live: Lokomotive Moskau - FC Bayern als Radio-Livereportage

Die Bayern wollen nach der 4:0-Gala gegen Atlético Madrid ihren "Flow" auch in Moskau fortsetzen, wie Thomas Müller betonte. Ein neuer Siegrekord, wie von einem russischen Fragesteller nahegelegt, sei aber nicht das Ziel. "Das ist der völlig falsche Ansatz und wäre sehr überheblich, mahnte Müller.

Trainer Hansi Flick hat in Moskau viele Personaloptionen. Mit Serge Gnabry, der nach seinem "falsch positiven" Test vier negative und zwei negative Antigen-Tests abgelegt hat, stehen ihm wieder vier Flügelstürmer zur Verfügung. In der Abwehr will der Coach nach dem Ausfall von Alphonso Davies "kreativ" werden. Das dürfte bedeuten, dass erneut Lucas Hernandez links verteidigt. Im Mittelfeld muss sich Flick für den Platz neben Joshua Kimmich zwischen Leon Goretzka und dem in der Liga rotgesperrten Corentin Tolisso entscheiden.