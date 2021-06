BR24 live: Frankreich - Deutschland in der Radio-Livereportage

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (21.00 Uhr) in München zum EM-Auftakt gegen Frankreich ihr 975. Länderspiel. Zum 32. Mal trifft die DFB-Auswahl auf den französischen Nachbarn. Die Bilanz ist mit neun Siegen, acht Unentschieden und 14 Niederlagen allerdings negativ. Das einzige Aufeinandertreffen im Rahmen einer EM verlor die DFB-Auswahl im Halbfinale 2016 in Marseille mit 0:2.