BR24 live: Flick und Müller vor Spanien-Spiel|26.11., 14.15 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick hat das zweite WM-Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien zum Endspiel erklärt. "Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, so müssen wir das Ganze angehen", sagte der Coach nach dem bitteren 1:2 zum deutschen WM-Auftakt gegen Japan.

Gegen die Spanier müssten "viele Dinge" besser gemacht haben. Welche das sind, darüber werden der Bundestrainer und der Bayernspieler Thomas Müller am Samstag (26.11., 16.00 Uhr, Livestream) sprechen.

Frühzeitiges WM-Aus droht

Das deutsche Team steht schon am 2. Spieltag unter großem Druck. Nach dem eigenen Fehlstart und dem 7:0 Spaniens gegen Costa Rica kann ein deutsches WM-Aus in der Gruppe E bereits am Sonntag (27.11., 20.00 Uhr, Livereportage) besiegelt werden.

Der zweite Gruppen-K.o. nach der Blamage 2018 in Russland steht fest, wenn Deutschland gegen Spanien verliert und zuvor Japan gegen Costa Rica (11.00 Uhr) mindestens einen Punkt holt.