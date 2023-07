BR24 Drangeblieben: "Equal Pay" im Frauenfußball

Das Kaffeeservice ist Geschichte

Der Frauenfußball hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Der Sport wächst an Erfolg und Popularität. Das war nicht immer so. Vor allem die ersten 50 Jahre waren zäh und Frauenfußball in der Gesellschaft kaum akzeptiert. 1955 hatten die Fußballkommentatoren noch Sätze wie "Mann decken, nicht Tisch decken" von sich gegeben.

Ende der 1980er-Jahre gab es statt Geldprämien Haushaltswaren zum überraschenden Europameistertitel. Allerdings müsse man das differenziert betrachten, sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Wir hatten einen reinen Amateurstatus und keine Möglichkeit, Profispielerinnen zu sein. Der DFB durfte uns damals gar keine Geldprämien bezahlen."

DFB hängt mit der Entwicklung hinterher

Den Amateurstatus haben die Nationalspielerinnen längst abgelegt. Der Frauenfußball erlebt einen Boom. Trotzdem hängt der DFB mit der Entwicklung hinterher. Es gibt keine Angleichung der Prämien für Spielerinnen und Spieler. Andere Verbände sind längst weiter. In den USA haben die Nationalspielerinnen nach einem jahrelangen Rechtsstreit eine Vereinbarung mit dem nationalen Verband erzielt, die Equal Pay garantiert.

In Europa haben unter anderem die Fußballverbände von Spanien, der Schweiz und den Niederlanden angekündigt, Männer und Frauen gleich bezahlen zu wollen. In Norwegen erhalten die Nationalspielerinnen und -spieler bereits seit 2017 die gleichen Prämien. Möglich wurde diese, weil die Männer auf Geld aus ihren Sponsoring-Einnahmen verzichtet haben.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf fordert mehr Geduld in der Equal Pay-Debatte. "Ich bin bereit, in unseren Gremien zu diskutieren, ob unser Prämiensystem noch zeitgemäß ist oder ob man das anpassen sollte." Allerdings muss auch bedacht werden, "dass trotz gleicher Tätigkeit die Märkte immer noch sehr unterschiedlich sind."