BR24 Drangeblieben: Der Moderne Fünfkampf erfindet sich neu

Für die Athletinnen und Athleten, die zur Deutschen Jugendmeisterschaft im Modernen Fünfkampf beim TSV Katzwang in Nürnberg gekommen sind, ist dieser Parcours Neuland. Gut 60 Meter lang, aus Holz und Stahltraversen konstruiert. Mit einer vier Meter hohen Wand, die es am Ende zu erklimmen gilt. Es geht darum, sich an Ringen entlang zu hangeln, an Rädern zu schwingen und Hindernisse zu meistern – und das in möglichst kurzer Zeit. Neben Fechten, Schwimmen, Schießen und Laufen steht zum ersten Mal überhaupt in Deutschland das "Obstacle Racing" auf dem Programm.

"Ich bin sehr zufrieden, dass die Landesverbände es nun annehmen, und ich gehe davon aus, das ist eine Frage der Zeit, dann wird sich das so etabliert haben, dass wir neue Mitglieder gewinnen können, neue Partnerschaften schließen können und das ist das, was ein Multisport gerne präsentieren will." Klaus Schormann, Präsident des Weltverbandes der Modernen Fünfkämpfer

Skandal in Tokio eröffnet Debatte

Die neue Disziplin ist der Neuanfang für eine Sportart, die seit den Olympischen Spielen in Tokio mit massiven Imageproblemen zu kämpfen hat. Die Deutsche Annika Schleu lag damals auf Goldkurs. Doch beim Springreiten platzte der Traum. Das ihr zugeloste Pferd verweigerte sich mehrmals. Völlig verzweifelt und tränenüberströmt versuchte die Berlinerin mit Gerte und Sporen das Tier zu bändigen. Angefeuert durch ihre Trainerin mit den Worten "hau mal richtig drauf!" Die Bilder gingen um die Welt und lösten eine Welle der Empörung aus. Auch das Internationale Olympische Komitee machte Druck, setzte die Sportart vorerst auf die Streichliste und nahm den Verband damit in die Pflicht.

"Überlegt euch etwas und versucht einen anderen Weg zu gehen, der Fairer ist, wo der Athlet selbst entscheidet. Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, ist ein großer Multiplikator für Deutschland." Klaus Schormann, Präsident des Weltverbandes der Modernen Fünfkämpfer

Der Verband in der Kritik

Die Entscheidung für das "Obstacle Racing" und die Art und Weise, wie sie zustande kam, sorgte bei vielen aktiven Athleten für Kritik. Ein Kreis bekannter Sportler fühlte sich nicht eingebunden, nicht repräsentiert. Dem Verband wurde immer wieder Intransparenz vorgeworfen. Klaus Schormann aber wehrt sich vehement gegen diese Kritik.

"Kritik gibt es immer, sie können niemandem alles Recht machen. Aber wir wollen es der Mehrheit Recht machen. […] Wenn ich sage, 86 Prozent haben das Reiten vor zwei Jahren abgewählt, und 83 Prozent haben die neue Disziplin eingewählt, das sind bedeutende Prozentzahlen, die keiner negieren und anders interpretieren kann." Klaus Schormann, Präsident des Weltverbandes der Modernen Fünfkämpfer

Chance für die Zukunft

Bei den jungen Nachwuchsathleten in Nürnberg kommt das "Obstacle Racing" richtig gut an. Nur die wenigsten vermissen das Springreiten. Die Sportart wird dadurch auch deutlich zugänglicher, der Pferdesport war immer mit hohen Kosten verbunden. Der Moderne Fünfkampf galt als Elitesport. Auch die gut 200 Zuschauer beim TSV Katzwang zeigen sich begeistert. Die neue Disziplin macht den Modernen Fünfkampf attraktiver. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird das Reiten dann zum letzten Mal auf dem Programm stehen. Und dann hoffen die Athletinnen und Athleten darauf, dass der Moderne Fünfkampf auch mit seiner neuen Disziplin eine Olympische Zukunft hat.