BR-Themenschwerpunkt ʺMünchen '72 – Im Zeichen der Ringeʺ

Die Olympischen Sommerspiele 1972: Von Anfang an geht es bei den Wettkämpfen um mehr als nur um Sport. Die Bundesrepublik Deutschland möchte sich der Welt als friedliches, demokratisches Land präsentieren, München als moderne Metropole vorstellen – Pläne, die nur zum Teil aufgehen. Denn die ʺheiteren Spieleʺ werden überschattet von einem schrecklichen Attentat.

Zum 50. Jubiläum der Olympischen Spiele in München blickt der Bayerische Rundfunk den ganzen Sommer über in seinen Programmen immer wieder zurück auf das sportliche und gesellschaftspolitische Großereignis, das Stadt und Land verändert hat – in einem Themenschwerpunkt unter dem Motto "München '72 – Im Zeichen der Ringe" ab Freitag, 1. Juli 2022, im Fernsehen, im Hörfunk und online.

Medienpartnerschaft mit der Landeshauptstadt München

Anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen Spiele in München 1972 ist der Bayerische Rundfunk exklusiver Medienpartner der Landeshauptstadt München – nicht nur in seinen Programmen, sondern auch vor Ort im Olympiapark, wo vom 1. bis 9. Juli rund um den Olympiasee das Festival des Spiels, des Sports und der Kunst stattfindet, das Highlight im Jubiläumsprogramm der Landeshauptstadt München.

Bei der Eröffnungsfeier am Freitag, 1. Juli, führen BR-Moderatorin Caro Matzko und BR-Moderator Markus Othmer durch ein vielfältiges Programm mit sportlichen und kulturellen Aspekten. Einblicke in die filmische Auseinandersetzung mit den Olympischen Spielen in München 1972 gibt die Abendveranstaltung "München 72 – Eine Stadt zwischen Traum und Trauma" im Rahmen von "Kino am Olympiasee", in Kooperation mit dem Kulturreferat der Stadt München und dem FILMFEST MÜNCHEN, am Montag, 4. Juli. Inhaltlicher Kooperationspartner ist der Bayerische Rundfunk.

Virtual-Reality-Projekt

Zu den Programmhöhepunkten gehört ein Virtual-Reality-Projekt des Bayerischen Rundfunks ab Freitag, 1. Juli: ʺMünchen 72ʺ ist ein dokumentarisches Virtual-Reality-Erlebnis des Bayerischen Rundfunks zu den Olympischen Spielen 1972 und dem Olympia-Attentat. Was vor 50 Jahren geschah, wird im virtuellen Raum erfahrbar: Originalmaterial aus Rundfunk und Fernsehen sowie Fotos des israelischen Olympiateams werden kombiniert mit 3D-Gegenständen aus der Zeit und in ein frei interpretiertes München 1972 platziert. So entsteht durch journalistisches Storytelling eine begehbare Dokumentation. Zu sehen in der Virtual-Reality-Umgebung "VR Chat" mit Windows PC oder VR-Brillen.

Umfangreiches Programmangebot in BR und Das Erste

Der Bayerische Rundfunk bietet ein breit gefächertes Sendungsangebot zum Jubiläum – im Fernsehen, im Hörfunk und online. Zu den Highlights im BR Fernsehen zählen etwa der Dokumentarfilm ʺChampagner für die Augen – Gift für den Restʺ am Mittwoch, 6. Juli um 22.45 Uhr. Der Münchner Filmemacher Klaus Lemke erinnert sich in humorvollen wie detailreichen Anekdoten und Filmausschnitten seiner eigenen Werke an das besondere Lebensgefühl der 1970er-Jahre in Stadt und Land.

Im ʺOlympia Showduell – Ringlstetter vs Blickpunkt Sportʺ am Donnerstag, 7. Juli um 21.00 Uhr treten die Teams ʺRinglstetterʺ (Caro Matzko / Hannes Ringlstetter) und ʺBlickpunkt Sportʺ (Julia Scharf / Bernd Schmelzer) an den historischen Sportstätten im Münchner Olympiapark in verschiedenen olympischen Disziplinen gegeneinander an. In der BR-Dokumentation "Meine Spiele – Olympia 72 in München" am Samstag, 23. Juli um 19.00 Uhr auf dem Sportschau-Sendeplatz im Ersten blickt Autor Christoph Nahr auf die Münchner Spiele zurück und trifft Menschen, die in unterschiedlichen Rollen dabei waren: als Athlet, Hostess, Polizist, Designerin, Fan. Sie alle erinnern sich an Olympia 1972 als ein Fest des Friedens, der Freude, aber auch der Naivität, das durch den Terroranschlag zerstört wurde.

Auch das furchtbare Attentat auf die israelische Olympia-Mannschaft am 5. September 1972, die Aufarbeitung und Einordnung der Ereignisse sind Teil zahlreicher Programmangebote. So beleuchtet u. a. der seit 10. Juni verfügbare vierteilige Bayern 2-History-Podcast ʺDie Olympia-Protokolle: Das Attentat in München 1972ʺ das Olympia-Attentat und seine Hintergründe. Die achtteilige Podcast-Serie ʺHimmelfahrtskommandoʺ (schon jetzt in der ARD Audiothek) rollt die tragischen Ereignisse mit einem ganz persönlichen Zugang neu auf: Durch den Podcast führt die Autorin Patrizia Schlosser gemeinsam mit ihrem Vater, der damals bei der missglückten Geiselbefreiung in Fürstenfeldbruck als Polizist eingesetzt war.