BR-Sportreporter Nagel: Bayern haben personell abgebaut

In der Münchner Arena waren die Bayern gegen Villarreal durchaus dominant. Die Ballbesitzanteile zählten wieder jenseits der 50 Prozent. "Es wäre aber ein Fehler dieses Spiel als Betriebsunfall abzutun," findet Nagel. "Wenn man gegen den Tabellensiebten der spanischen Liga trotz Überlegenheit im Rückspiel ausscheidet, ... dann hat das Gründe." Erst einmal auch, dass man das Hinspiel verloren hat, als man "wirklich schlecht gespielt hat."

Deshalb könne man den Bayern maximal den Vorwurf machen, dass sie "aus dieser drückenden Überlegenheit viel zu wenig getan haben", so Nagels Analyse. Man habe es auch nach dem 1:0 versäumt, nachzulegen.

Pech in der 88. Minute

"In der zweiten Halbzeit hatten die Münchner ihre besten 25 Minuten“, betont Nagel. Zuvor wäre es aber auch nicht so gewesen, dass die Bayern überhaupt nicht wollten oder konnten. Am Ende sei es dann einfach "auch mal nur Pech" gewesen, dass man "genau einen Schuss aufs Tor bekommt - und der geht rein".

Erklärung für die Auswechslung: "Hernández konnte nicht mehr"

Selbst die kurz vor dem Gegentor auf Unverständnis stoßende Auswechslung von Lucas Hernández lässt sich im Nachhinein erklären. Er habe gedacht: "Man kann doch nicht den Davies in der 83. Minute bringen und die völlig eingespielte und gut performende Dreierkette auflösen und Unruhe reinbringen", so Nagel. Doch auf seine Nachfrage bei der anschließenden Pressekonferenz erklärte Nagelsmann die Situation: "Hernández konnte nicht mehr, er war verletzt. Darauf musste ich reagieren."

Personalpolitik des FC Bayern München

Jetzt gelte es zunächst, die Gründe aufzuarbeiten, warum Bayern ausgeschieden ist. Da ist Julian Nagelsmann nicht der Hauptgrund, sagt Nagel. Der habe zwar auch Fehler gemacht in der Saison. Aber ihn deshalb in Frage zustellen, wäre überzogen.

Die schwerwiegenden Patzer seien in der Vergangenheit gemacht worden, glaubt Nagel. Besonders bei der Transferpolitik. Aus seiner Sicht auch die Hauptursache für dieses Ausscheiden. Wenn man sich den Kader vom Champions League-Triumph vor zwei Jahren anschaue und ihn mit dem aktuellen vergleiche, müsse man einfach zur Erkenntnis kommen: "Die Bayern haben seitdem personell abgebaut“. Marc Roca, Bouna Sarr und Marcel Sabitzer, das seien "alles keine adäquaten Verstärkungen. " Und "Ein Kingsley Coman und ein Robert Lewandowski für die Offensive reichen dann einfach auch nicht aus," findet der BR-Sportreporter.

