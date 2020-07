BR-Sportreporter Khalil: "Leroy Sané wird natürlich gejagt"

Kein zweiter Fall Hernández

Mit der Verpflichtung von verletzten Spielern hatten die Bayern in der vergangenen Saison negative Erfahrungen gemacht. Der Franzose Lucas Hernández kam angeschlagen, wurde in München operiert und fiel auch in der Saison immer wieder aus.

Bei Sané gingen die Bayern offenbar auf Nummer sicher. Gleich zwei Medizinchecks standen auf Sanés Programm am Mittwoch und Donnerstag. Also kein Risiko-Transfer?

Khalil hebt Sanés Alter hervor: "Ich gehe davon aus - Leroy Sané ist 24, das Heilfleisch ist gut", sagt der Reporter. Beim Vergleich mit Niklas Süle - auch der Bayern-Verteidiger hatte zuletzt am Comeback nach einem Kreuzubandriss gearbeitet - sieht er Sané im Vorteil: Sané ist leichter als Süle, die Belastung auf das Knie ist geringer.

Khalil geht davon aus, dass sich die Bayern den Gesundheitszustand und das Knie des Neuzugangs genau angeschaut haben: "Der FC Bayern wird sicher nicht nochmal so ein Risiko eingehen wie bei Hernández."