BR-Sportreporter Khalil: Der FC Bayern "war absolut überzeugend"

Der FC Bayern hat für BR-Sportreporter Taufig Khalil gegen den FC Barcelona vom ersten Moment an, ganz großen Fußball gezeigt. "Die Mannschaft hat immer gesagt, wir haben viel Talent aber Talent alleine reicht nicht", sagt Khalil. Gegen das spanische Top-Team um Superstar Lionel Messi haben die Münchner jetzt beim Viertelfinale in Lissabon eindrucksvoll gezeigt, das es mehr ist. Von Beginn an hab die Mannschaft alles gegeben. "Man hat die Katalanen sofort angelaufen. Immer voll drauf". Schon nach wenigen Minuten lag man in Führung. Auch das Eigentor von Alaba brachte das Team von Trainer Hansi Flick nicht aus dem Konzept. Es wurde weiter attackiert. Begeistert hat Khalil dabei aber nicht nur der Auftritt von Thomas Müller, sondern auch der des jungen Kanadiers Alphonso Davies. "Wie der Messi kaltgestellt hat." Der 19-Jährige hinterließ mit seiner Mischung aus Geschwindigkeit, körperlichen Robustheit und Präsenz gegen die arrivierten Barça-Spieler insgesamt einen starken Eindruck.

Bayern hat eiskalt gespielt

Den hinterließ aber auch die gesamte Mannschaft des Rekordmeisters, die trotz der Dominanz im Spiel immer weitermachte und nach Toren gierte. "Sie sind auch nicht arrogant geworden", so der BR-Sportreporter. Auch nicht nach dem "5, 6, 7:2." Die Mannschaft habe das "ganz nüchtern runtergespielt. Man kann eigentlich auch sagen eiskalt." Eine Killer-Mentalität, die man braucht, um große Spiele zu gewinnen.

Auch der Respekt vor dem Gegner sei auf und neben dem Platz nicht verloren gegangen. "Hansi Flick hat nach dem 8:2 gar nicht mehr gejubelt", weiß Khalil. Vielleicht ein bisschen aus Mitgefühl mit seinem Trainerkollegen aus Barcelona, der seinen Trainerstuhl nach dem Debakel wohl räumen muss.

Geschlossenheit in der Mannschaft und Flicks Händchen

Überzeugt hat dagegen der Bayern-Coach. Der FC Bayern kann, mit der Geschlossenheit, die die Mannschaft zeigt, den Pokal mit nach Hause nehmen, glaubt Khalil. Auch weil die Bank so stark ist und Flick wieder ein gutes Händchen bei der Personalwahl bewies. Der konnte unter anderem wählen, ob er einen Kinglsey "Coman mit viel Geschwindigkeit" oder einen Ivan "Perisic mit viel Robustheit auflaufen lässt, und entschied sich für Perisic. "Alles richtig gemacht", findet Khalil.