BR-Sport-Dokus räumen bei internationalem Medienpreis ab

Die Konkurrenz war groß: Insgesamt 2.065 Beiträge aus 136 Ländern haben sich um die renommierten AIPS Sport Media Awards vom Internationalen Verband der Sportjournalisten beworben. BR Sport schaffte es mit gleich drei Produktionen unter die Preisträger für herausragenden Sportjournalismus.

Gold und Bronze für "Beckenbauer" und "Being Michael Schumacher"

Das Doku-Porträt "Beckenbauer" gewann die Auszeichnung in Gold als bestes Athletenporträt. Die Doku-Serie "Being Michael Schumacher" holte Bronze in der selben Kategorie.

"Die zwei Ausnahme-Sportlerporträts mit eigener Handschrift, besonderen Perspektiven und hintergründigen Einblicken zeigen, wie wertvoll der gewissenhafte, faire und auf ethischen Grundsätzen beruhende öffentlich-rechtliche Blick auf Personen der Zeitgeschichte ist, um ihnen gerecht zu werden", lobt Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information

Silber für Investigativ-Recherche "Angriff auf den Amateurfußball"

Ein Sonderpreis für die beste investigative Recherche sowie der Silber-Rang in der Kategorie Dokumentation Video ging an die "ARD-Story: Angriff auf den Amateurfußball – Die Gier der Wettindustrie".

Für Hinrichs hat "die mustergültige Investigativ-Recherche Wirkung und hilft im Kampf gegen illegale Sportwetten."

"So soll guter Journalismus sein! Die drei ausgezeichneten BR-Produktionen haben das Prädikat 'internationale Klasse' absolut verdient. Ich freue mich mit den Macherinnen und Machern über diese journalistischen Spitzenleistungen und gratuliere allen beteiligten Redaktionen aus den Bereichen Sport, Doku und Investigation, die ihre Kompetenzen eindrucksvoll und erfolgreich gebündelt haben!" Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information