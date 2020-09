BR-Reporter Troll: "Vettel-Wechsel positiv für die Formel 1"

BR-Sportreporter Andreas Troll begleitet Sebastian Vettel und die Formel 1 schon seit Jahren. Vettels Wechsel vom schwächelnden Ferrari-Team zum zukünftigen Aston-Martin-Rennstall sieht er - vor allem in den schwierigen Coronazeiten - als "wahnsinnig positive Nachricht für die gesamte Serie".

"So ein Investment zeigt ja auch, dass diese Menschen an ein Weiterleben der Serie und an die Kraft dieser Serie glauben", sagt der Motorsport-Experte: "Das ist ein Zeichen in Zeiten, in denen sehr vieles gestoppt oder gar beendet wird. Dass es eben doch ein Weitergehen gibt, und das finde ich ganz enorm wichtig."