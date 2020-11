BR-Reporter Schmelzer: "Keine plausible Erklärung"

Bundestrainer-Kandidaten: Rangnick und Flick

In den Überlegungen des DFB dürfte durchaus der eher kompakte Kandidatenkreis eine Rolle spielen, falls es um einen möglichen Löw-Nachfolger geht.

Von den regelmäßig gehandelten Kandidaten Ralf Rangnick ("in Hoffenheim und Leipzig sehr erfolgreich") und Hansi Flick bleibt nach Schmelzers Meinung eigentlich nur Rangnick. Den Flick hat in München noch einen langfristigen Vertrag: "Den lassen sie in München auch nicht gehen."