BR-Reporter Schmelzer: Kein DFB-Comeback für Thomas Müller & Co.

Einen Tag nach dem 0:6-Debakel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel in Spanien hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) signalisiert, dass es vorerst mit Bundestrainer Joachim Löw weitergeht.

Löw und sein Team haben rund vier Monate Zeit, die Wunden zu lecken und sich auf das nächste Länderspiel vorzubereiten. Doch die Deutlichkeit, mit der die DFB-Elf in Sevilla demontiert wurde, sorgte für nachdenkliche Beobachter.

"Das war nicht Obergiesing gegen Untergiesing, das war auch nicht mal Altherrenfußball, das war einfach nichts", sagt BR-Sportreporter Bernd Schmelzer, der seit Jahren von der Nationalmannschaft berichtet.

Was ihn besonders überrascht hat: die fehlende Kommunikation auf dem Platz. "Eigentlich eine sehr kommunikative Mannschaft, es sind sehr viele junge Spiele, die auf den diversen sozialen Netzwerken extrem kommunikativ sind", so Schmelzer.Aber: "Der kleine Haken bei der Geschichte: Bei Instagram kann man keine drei Punkte holen für Deutschland. Und deswegen war das sehr verwunderlich, was da passiert ist."

"Viele haben gesagt: Das war Sevillas größter Friedhof aus deutscher Sicht, weil die Mannschaft so leblos, so tot gewesen ist." BR-Nationalmannschaftsreporter Bernd Schmelzer