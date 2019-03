BR-Reporter Gerd Rubenbauer fürs Lebenswerk geehrt

Gerd Rubenbauer erhielt die Auszeichnung vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) bei einer feierlichen Preisverleihung Hamburg. Rubenbauer habe "in unnachahmlicher Art und Weise die Menschen mit seinen Reportagen in Hörfunk und Fernsehen über Jahre begeistert", so die Begründung des VDS.

Der 70-jährige Rubenbauer bedankte sich, fand in seiner Rede aber auch kritische Worte zum aktuellen Sportumfeld und vor allem zum Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dessen Präsident Thomas Bach. "Stellt euch auf die Hinterbeine, seid kritisch und traut euch", sagte Rubenbauer, der zu kritischer Berichterstattung aufrief.

Karriere-Höhepunkt: WM-Finale 1990 in Italien

Rubenbauer begann seine Karriere 1978 als Reporter in der Sport-Hörfunkredaktion des Bayerischen Rundfunks. Zwischen 1982 und 1998 kommentierte der gelernte Diplomchemiker Olympischen Sommer- und Winterspiele sowie alle Fußball-Weltmeisterschaften in Hörfunk und Fernsehen. Ein Karriere-Höhepunkt zweifelsohne das WM-Final Deutschland gegen Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien an der Seite des heutigen FC-Bayern-Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge mit dem Titelgewinn des deutschen Teams.