Challenge Roth: Jeder zehnte Amateursportler dopt

Doping und Missbrauch verbotener Substanzen beginnt nicht erst im Profisport. Eine BR-Recherche zeigt: Beim Triathlon-Klassiker Challenge Roth dopt jeder zehnte Amateursportler. Dies ist nur ein Beispiel, wie verbeitet Doping-Praktiken jenseits des Profisports bereits sind. Das BR-Team traf beispielsweise Amateursportler Jens (Name geändert). 'Warum starte ich mit einem Nachteil, wohingegen alle anderen Profisportler bis zum Limit mit Epo oder mit anderen Methoden ihr Blut optimieren?', rechtfertigt er sein Doping. Er habe schlechte Blutwerte, die er auf Normalniveau bringen will, nur um Chancengleichheit herzustellen. Kein Einzelfall. Anfang März, ein Rad-Amateurrennen im spanischen Villena. 182 Fahrer gehen an den Start, aber nur 52 werden später ins Ziel fahren. Möglicherweise hatte es sich herumgesprochen: im Ziel warteten an dem Tag unangekündigte Dopingkontrollen. Das Rennen in Villena ist kein Einzelfall. Plötzliche Massenaufgaben bei Rennen mit Dopingkontrollen gibt es immer wieder. Und das, obwohl Amateursportler damit gar nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Statt Ruhm, Geld und Medaillen lautet die Aussicht stattdessen nur: Nierenversagen oder Herzinfarkt. Trotzdem boomt das Doping-Geschäft: Denn mit dem Handel lässt sich schnelles Geld verdienen - oft illegal. In München hat die dortige Staatsanwaltschaft einen eigenen Doping-Schwerpunkt ausgerufen. Ihr Haupteinsatzgebiet ist nicht etwa die Profiszene, sondern der Breitensport. Auch der Zoll kämpft verstärkt gegen den Schmuggel von illegalen Arzneimitteln. Zuletzt wurden im Februar 2024 in Niedersachsen mehr als 280 Ampullen und Tabletten gefunden. Die Sportverbände spielen hier eine zwiespältige Rolle: Offenbar aus Selbstschutz verweigern sie mitunter die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden. Ausrichter von Amateurwettbewerben, die noch für den sauberen Sport kämpfen, sind auf sich allein gestellt: Falls sie teure Dopingkontrollen durchführen wollen, müssen sie das selbst zahlen. Ein Film über die Hinter- und Abgründe des Breitensports, über Menschen, die für den Traum vom sportlichen Erfolg über jede Vernunftgrenze gehen und ein Film über die, die an diesem falschen Ehrgeiz verdienen.