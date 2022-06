BR für Leistungen um den Behindertensport geehrt

Der Bayerische Behinderten-und Rehabilitations-Verband, der sich die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der bayerischen Sportlandschaft zum Ziel gesetzt hat, feiert 2022 sein 70-Jähriges Bestehen.

In Verbindung mit der Deutschen Meisterschaft in der Para-Leichtathletik wurde bei einem Festakt im Regensburger Rathaus auch der Bayerische Rundfunk geehrt. "Der BR trägt mit Berichten im Fernsehen, Radio und Online immer wieder dazu bei, unsere Sportler*innen und dem Thema Behindertensport mehr Sichtbarkeit zu verleihen", heißt es in einer Verbandsmitteilung. Der BR unterstützt "gesellschaftlich Brücken zu bauen und mehr Bewusstsein für Inklusion zu schaffen." Weitere Preisträger sind Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration sowie der Sozialverband VdK Bayern, vertreten durch Ulrike Mascher.

Behindertenberichterstattung "Herzensangelegenheit" für den BR

Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, hob bei seiner Laudatio vor allem das Engagement des BRs in der Behindertenberichterstattung hervor: Der BR berichte immer wieder von Behindertensport-Veranstaltungen, stelle einzelne Sportler in Portraits heraus und bringe den Sportlern gegenüber einen großen Respekt entgegen - und nicht Mitleid. Den Preis nahm stellvertretend für den BR Simone Schmauser, Leiterin Redaktion Sport aktuell, entgegen: "Für meine Mitarbeiter und mich sind die Berichterstattungen eine Herzensangelegenheit."

Der Bayerische Rundfunk war unter anderem der federführender ARD-Sender für die Winter-Paralympics in Peking. Großes Interesse gab es dabei für das TV, Hörfunk- und Online-Angebot. Im Ersten wurden alle Höhepunkte der Paralympics gezeigt: über 20 Stunden an fünf Tagen. Zudem wurde das Digitalangebot massiv erweitert: über 50 Stunden Livestream-Angebot bei sportschau.de und in der ARD Mediathek.

Auch die Para-WMs, -EMs und -DMs, sowie die Special-Olympics sind regelmäßig im Programm. Der BR baut die Berichterstattung zum Thema Behindertensport immer weiter aus - dem BR ist es dabei ein besonderes Anliegen, den Sportler als Mensch zu präsentieren. Ein Beispiel hierfür ist die Serie mit Gerd Schönfelder - Alles geht.