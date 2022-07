BR-Franken-Staffel rockt den Challenge Roth

Rad-Sturz am Donnerstag

Stefan Dellert hatte drei Tage vor dem Challenge-Start noch eine Schrecksekunde zu überstehen. Beim letzten Training vor dem Wettkampf lag ein Stück Ast auf der Straße, Stefan kam zu schnell um die Ecke und schon war das Missgeschick passiert: Sturz, Lenker kaputt und ein paar Schürfwunden. Aber Stefans Schwager war schnell zur Stelle, reparierte am Freitag das Rad und Stefan machte das Missgeschick mit einer tollen Radzeit wieder wett. Angepeilt hatte er sechs Stunden für die 180 km lange Strecke, am Ende war er mit fünf Stunden und 35 Minuten fast eine halbe Stunde schneller. Stefan, der sich den Kurs vorher gar nicht angesehen hatte, stöhnte am Ende über die Hitze und die Anstiege, übergab aber total happy an den Schlussmann der Staffel.