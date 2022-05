BR-Franken-Staffel kommt heuer aus Unterfranken

Mit einer rein unterfränkischen Besetzung geht auch in diesem Jahr für den Bayerischen Rundfunk wieder eine Staffel an den Start des Challenge Roth. Den BR vertreten auf der 3,8 km langen Schwimmstrecke Corinna Wehner aus Wülfershausen, die Radstrecke nimmt sich Stefan Dellert aus Bundorf unter die Räder und den Marathon läuft abschließend Nico Grunau aus Kleineibstadt. Die Regionen Rhön-Grabfeld und Haßberge sind also das Trainingsrevier des Trios, das sich schon lange Jahre kennt und "einfach mal beworben hat". Als dann der Anruf des BR kam, dass sie ausgewählt wurden, gab es großen Jubel.

Schwimmen: Corinna Wehner aus Wülfershausen

Corinna Wehner ist 24 Jahre jung, arbeitet als technische Zeichnerin bei Siemens in Bad Neustadt und war in ihrer Jugend bei der Wasserwacht aktiv. Aus dieser Zeit stammen ein deutscher und ein bayerischer Meistertitel im Schwimmen, aber dann wurden Schule, Ausbildung und Job immer wichtiger und der Sport rückte in den Hintergrund. Jetzt muss ich "halt wieder ran und was tun", sagt die Blondine und will die 3,8 Kilometer lange Strecke im Main-Donau Kanal unter eineinhalb Stunden schaffen. Die Trainingseinheiten verlegt sie deshalb ab sofort von den Hallen- und Freibädern der Region an den Schweinfurter Baggersee. "Das Schwimmen im Freiwasser ist schon eine Umstellung", meint Corinna und muss in ihrer Freizeit auch noch ihr zweites Hobby einbauen, das Training mit der Garde der WA-KA-GE aus Wargolshausen.