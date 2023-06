BR-Franken-Staffel gewinnt Generalprobe vor Challenge Roth

Geglückte Generalprobe für Challenge Roth

Am Ende reichte es trotz dieses Missgeschickes dennoch für Platz eins. Mit mehr als zwei Minuten Vorsprung gewann die BR-Franken-Staffel die Teamwertung und freute sich über die gelungene Generalprobe. Jetzt heißt es wieder etwas regenerieren und neue Kraft tanken für den 25. Juni. Der Challenge Roth kann kommen.

Besonders starkes Starterfeld in Roth

Das Starterfeld in Roth ist in diesem Jahr besonders stark. Mit Patrick Lange, Anne Haug, Sebastian Kienle, Daniela Ryf und Chelsea Sodaro gehen fünf Hawaii-Champions an den Start. Mit dabei sind auch Vorjahressieger Magnus Ditlev sowie Andreas Dreitz und Nils Frommhold, die beide den Challenge Roth schon einmal gewonnen haben. Insgesamt bewältigen am 25. Juni in Roth rund 3.200 Einzelstartende sowie 650 Staffeln 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Challenge Roth im BR Fernsehen, Hörfunk, auf BR24 und br24sport.de

Das BR Fernsehen überträgt auch in diesem Jahr den Challenge Roth am 25. Juni live. Die Sendung beginnt um 6.15 Uhr und endet voraussichtlich um 15.15 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Team Challenge. Lediglich zwischen 11.00 und 12.00 Uhr wird die Übertragung unterbrochen. Komplett ist das Rennen im Stream auf br24sport.de sowie auf sportschau.de zu sehen. Der Bayerische Rundfunk berichtet außerdem vor und nach dem Challenge Roth in Fernsehen, Radio und Internet über den Langdistanztriathlon.