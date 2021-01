BR-Experte Vischer zum Pokal-Aus: "Bayern muss etwas ändern"

Nach der Niederlage im Elfmeterschießen in Kiel und der überraschenden 2. Runden-Pleite sieht BR-Experte Vischer Trainer Hansi Flick in der Pflicht: "Kritisch was seinen Job angeht, ist es sicherlich noch nicht. Er hat letzte Saison viel erreicht und sitzt deshalb fest im Sattel. Aber die Bayern müssen schleunigst etwas ändern", analysiert Vischer. Andernfalls sei schon bald der nächste Titel, etwa in der Champions League, weg. Und auch die Tabellenführung ist vor dem kommenden Bundesliga-Wochenende in Gefahr. Mit dem SC Freiburg wartet das formstärkste Team Europas auf den FCB. Die Freiburger haben fünf Mal in Folge gewonnen und sind extrem gut drauf.

Defensive muss sich steigern

Insbesondere die schwache Defensivleistung beschäftigt den Rekordmeister momentan. Dazu Vischer: "Das ist Kopfsache. Die Defensivsache hat viel mit Energie und dem Kopf zu tun. Ich glaube im Moment ist es so, dass die Gegner den Code der Bayern ganz gut lesen. Die Bayern müssen schleunigst etwas ändern, sonst ist schon bald der nächste Titel weg."