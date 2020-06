BR-Analyse: Das Erfolgsgeheimnis des FC Bayern

Khalil: "Sie haben den Hunger nicht verloren"

Mit Hansi Flick wurde die Mannschaft fokussierter und nahm Fahrt auf. Die Spieler hätten die nötige Professionalität und Disziplin bewiesen. "Sie waren von Anfang an vom Kopf her bereit", so Khalil. Auch wenn es der achte Titel in Folge sei: "Sie haben den Hunger nicht verloren."

Neben Thomas Müller und Robert Lewandwoski habe vor allem der erst 19-jährige Kanadier Alphonso Davies überzeugt. Ursprünglich als Außenstürmer gekommen, brillierte er in seiner neuen Position als Linksverteidiger.