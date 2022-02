Boykott, Sanktionen, Botschaften: So reagiert der Sport

Lewandowski mit Kapitänsbinde in Ukraine-Farben

Robert Lewandowski lief beim Spiel des FC Bayern München in Frankfurt mit einer Spielführerbinde in den ukrainischen Nationalfarben auf. Der 33-jährige polnische Nationalspieler hatte sich bereits vor der Partie klar zur Invasion Russlands in die Ukraine positioniert. Auch Trainer Julian Nagelsmann sprach Klartext: Er habe "selten Angst, in diesem Fall aber schon", so der 34-Jährige. Zu Hause präsentierte sich das Stadion auch in den Farben der Ukraine.