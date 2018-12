Boxerin Tina Rupprecht will Weltmeistertitel verteidigen

Alexander Haan hat alles versucht: All seine Bekannten hat er aufgefordert, nach Niorkis Carreno im Internet zu suchen, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf den Kampf am Samstagabend. Denn es geht für seine Boxerin um die Verteidigung des WBC-Weltmeistertitels. Aber Haan, Trainer der Augsburgerin Tina Rupprecht, musste feststellen: Es gibt beinahe nichts zu Carreno, keine Videos, kaum Daten. Nur so viel: Sie ist Venezolanerin.

Rupprecht will Druck machen

Mit wem es Rupprecht, 26, genau zu tun bekommt, zeigt sich also erst im Ring. Um auf alles vorbereitet zu sein, hat sie sich mit großen und kleinen Gegnerinnen gemessen, mit Draufgängerinnen und Konterboxerinnen. Die Strategie der 1,52 Meter großen "Tiny Tina" steht aber ohnehin fest: "Ich bin klein, ich muss rangehen, ich muss auf meine Distanz kommen. Du kommst halt nur ran, indem du Druck machst."

Im Mai dieses Jahres hat das funktioniert. Damals besiegte sie in Unterschleißheim Yokasta Valle aus Costa Rica und gewann den Weltmeistertitel im Minimumgewicht bis 47,6 Kilogramm, der leichtesten Gewichtsklasse. Am Samstag muss sie ihn zum ersten Mal verteidigen, in Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg.

"Es gibt noch Karten und es ist halt in der Region, ich bin Zuhause. Je voller die Halle, desto mehr Unterstützung habe ich und desto schöner ist es natürlich." Tina Rupprecht