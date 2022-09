Boxer Zachenhuber: der nächste deutsche Weltmeister?

Simon Zachenhuber ist mit gerade mal 24 Jahren einer der großen Hoffnungsträger der deutsche Boxbranche. Die sucht einen neuen Helden, am besten vom Kaliber eines Henry Maske oder der Klitschko-Brüder. Einen Zuschauermagneten, für den man sich gerne die Abende oder Nächte am TV um die Ohren schlägt. Zachenhuber, gebürtiger Landshuter und Wahl-Erdinger, könnte genau ein solcher sein.

Über den modernen Fünfkampf zum Kickboxen

Von klein auf ging es bei ihm immer sportlich zu. Mit fünf Jahren begann er mit dem Schwimmen, beeinflusst durch seine Mutter, die heute noch für die "Babydelfinchen Erding" als Trainerin arbeitet. In dieser Disziplin schaffte es Zachenhuber bis zur Teilnahme an einer bayerischen Meisterschaft. Das sei "das höchste", was er mitgeschwommen ist, aber dabei habe er "keine Platzierung erreicht". Nur auf oberbayerischer Ebene wurde er "einmal Zweiter".

Auch im modernem Fünfkampf und im "Biathle" hat er sich ausprobiert, einem Wettkampf bei dem "erst gelaufen, dann geschwommen und zuletzt nochmals gelaufen wird", erklärt der Erdinger. Das sei durchaus "anstrengend" gewesen, so der 24-Jährige.

Später folgte er seiner kleinen Schwester zum Kickboxen. "Die war schon im Kindergartenalter bei den 'Erdinger Kampfkatzen"", erinnert sich Zachenhuber. Im Alter von zwölf oder 13 Jahren habe ihn dann "das Bahnen- und Kachelnzählen beim Schwimmen gelangweilt" und er ist mit der Schwester mitgegangen. Nach einem Jahr als "eine Art Kampfkatze" stieg er ins normale Training ein. Da habe er den Kampfsport für sich entdeckt. Besonders angetan ist er von den Werten, die dort vermittelt werden: "den Respekt vor dem Gegner und die Disziplin".

Erdinger-Tandem: Zachenhuber und Coach Conny Mittermeier

Mit 19 Jahren dann der Wechsel zum Profiboxen. Durch seine 40 bis 50 Kickboxkämpfe habe er "ein bisserl Erfahrung im Ring gehabt", erklärt der Oberbayer. Dann habe ihn sein Trainer Conny Mittermaier, ebenfalls Erdinger, entdeckt und zu sich nach Stuttgart ins Trainings-Gym geholt. "Fleißig, gibt nicht auf, man kann ihn belasten", sagt der Coach über seinen Schützling. Er glaubt an ihn: "Wenn ich es nicht fühlen würde, was ich aus ihm machen kann, dann hätte ich das nicht gemacht."