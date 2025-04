Box-Weltmeisterin Tiny Tina greift nach dem letzten Titel

Sie wäre damit "Undisputed", unumstrittene Weltmeisterin im Atomgewicht. Nur wenige Boxerinnen und Boxer haben das vor ihr geschafft. Zuhause bei Tina Rupprecht und ihrem Ehemann Markus Fritschi, eine schicke Altbauwohnung im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Im Hauptberuf sind beide Lehrer, doch das Boxen bestimmt den Alltag des jungen Paares, besonders jetzt, in der Woche vor dem Kampf. Auf Markus´ achtlose Frage, "Können wir heute was Essen gehen?", antwortet Tina knapp: "Ja, Du schon!" Die beiden schauen sich an, dann Lachen sie laut los.

Maximal 46 Kilo: Der Kampf ums Gewicht

Seit ihrem Wechsel ins Atomgewicht muss auch die nur 1,52 Meter kleine "Tiny" Tina auf ihr Gewicht achten. Maximal 102 Pfund, umgerechnet 46,266 Kilogramm, darf sie in dieser kleinsten Gewichtsklasse im Frauenboxen auf die Waage bringen – vier Kilo weniger als ihr Normalgewicht: "Die letzten Wochen vor dem Kampf sind dann immer hart. Aber jetzt ist es Zeit – jetzt ist es Zeit. Ich bin ganz heiß, fühle mich super ready. Ich habe alles getan und bin jetzt froh, wenn es losgeht. Ich freu mich."

Vorbereitung in Usbekistan

In Unbekistan hat sich Rupprecht zusammen mit ihrem Trainer Alexander Haan auf den Kampf vorbereitet. In der Abgeschiedenheit Zentralasiens findet die 32-Jährige die Ruhe und den Fokus für den wahrscheinlich wichtigsten Kampf ihrer bisherigen Karriere – und die perfekten Gegnerinnen fürs Sparring, das Box-Training unter Wettkampfbedingungen.

"Usbekistan war mit fünf Goldmedaillen die erfolgreichste Nation bei Olympia in Paris letztes Jahr, deshalb sind wir hier", erklärt Haan. Er und Rupprecht sind seit fast 20 Jahren ein Erfolgsteam, er hat sie in seinem Boxclub Haan einst beim Kickboxen entdeckt und zur Weltmeisterin geformt. Ihre Beziehung geht weiter über das Trainer-Sportler-Verhältnis hinaus, der Familienvater bezeichnet Tina gerne als seine Tochter.

Im Ring gegen Sumire Yamanaka

Ehemann Markus hält sich in sportlichen Dingen raus: "Ich lass' sie einfach machen, unterstütze sie natürlich wo's geht, das ist ja in jeder Beziehung so. Und an dem Tag besonders." "Der Tag" ist am Samstagabend, 22.30 Uhr.

Dann kämpft Tina Rupprecht gegen die Japanerin Sumire Yamanaka um den noch fehlenden Weltmeistertitel des Verbandes IBF. Sie selbst hält seit dem Sieg gegen die Japanerin Eri Matsuda im vergangenen Jahr die WM-Gürtel von WBA, WBC und WBO. "Das wird ein ganz anderer Kampf. Die Yamanaka is klein, kleiner sogar als ich. Die wird auf mich losgehen und alles versuchen. Ich bin gespannt. Das wird ein geiler Kampf", freut sich die Augsburgerin.

Das Ziel: "Undisputed", unumstrittene Weltmeisterin

Gewinnt sie, wäre sie "Undisputed", unumstrittene Weltmeisterin in ihrer Gewichtsklasse. In der langen Geschichte des Boxens haben das lediglich zehn Männer und elf Frauen geschafft, eine Deutsche oder ein Deutscher stehen nicht auf dieser Liste. "Tina ist herausragend, ein Geschenk für den deutschen Boxsport", erklärt Promoter Benedikt Poelchau, der von Kempten aus Boxkämpfe weltweit organisiert und vermittelt. In über 40 Ländern wird der Titelkampf live übertragen, für die ARD Sportschau überträgt der MDR live im TV und im Stream. Es könnte eine historische Nacht in der Potsdamer MBS Arena werden.

Als Ehemann Markus von der historischen Dimension des Kampfes hört, sagt er nur: "Wow, echt cool!" Er wird am Kampfabend hautnah in der Ringecke mit dabei sein: "Mein Job ist es den Mundschutz in den Ringpausen zu waschen und Tina zurückzugeben, den Rest überlasse ich ihr und dem Coach."

Der Hunger nach dem Titel ist also groß, der Hunger nach den harten Wochen der Vorbereitung hält sich bei der Weltmeisterin dagegen in Grenzen. Nach dem offiziellen Wiegen am Nachmittag vor dem Kampf darf sich Tina Rupprecht zwar endlich wieder so richtig satt essen, wiegelt aber mit einem Lächeln ab: "Es gibt Reis, aber viel bekomme ich bei meiner Größe eh nicht rein."